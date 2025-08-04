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Впервые из Кыргызстана экспортировано 1,6 семян тыквы в Японию

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- Светлана Лаптева
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В 2025 году Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности уделяет особое внимание качественным семенам, саженцам и племенной работе с животными.

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза КР, за первое полугодие текущего года было заготовлено 4050 тонн яровых семян. Количество получателей семян составило 2 653, что в два раза больше по сравнению с 2024 годом. Кроме того, было подготовлено 12 миллионов 152 тысячи саженцев, что в 3 раза (на 279,8%) больше, чем в прошлом году. В результате этого объем импорта саженцев сократился. Также были созданы 22 новых питомника.

Впервые в истории независимого Кыргызстана экспортировано 40 тонн семян люцерны в Российскую Федерацию и 1,6 тонны семян тыквы в Японию.

В рамках проекта "Развитие семеноводства и питомников" начали выдаваться льготные кредиты под 3% годовых сроком на 5 лет в объеме 100 миллионов сомов для семеноводческих хозяйств и питомников.

С целью обеспечения кормовой базы идет распространение высокоурожайного гибрида суданской травы "Сорго" по регионам страны. Это растение может давать до 100 тонн зеленой массы с одного гектара.

Также начата работа по расширению выращивания высокодоходного лекарственного растения "Ферула" в регионах. Смола этого растения экспортируется в Китай и Индию по цене 200 долларов за килограмм.

Министерство впервые выделило 60 миллионов 826 тысяч сомов на искусственное осеменение крупного рогатого скота. Закуплено 270 тысяч доз спермы племенных быков, которые распространяются бесплатно среди техник-осеменаторов. С целью предоставления ветеринарной помощи и проведения профилактических и лечебных мероприятий ветеринарной службе были переданы 40 служебных автомобилей марки "Нива".

Об этих достижениях сообщил на сегодняшнем брифинге, посвященном итогам первого полугодия 2025 года, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев.


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URL: https://www.vb.kg/448847
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