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Минсельхоз: в первом полугодии в КР зафиксирован рост сельхозпроизводства

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- Светлана Лаптева
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Итоги первого полугодия 2025 года в агропромышленном комплексе Кыргызстана демонстрируют положительную динамику, сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.

Так, по данным ведомства, за шесть месяцев текущего года валовое производство сельскохозяйственной продукции составило 117 миллиардов 636 миллионов сомов. Это на 14 миллиардов 20 миллионов сомов больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Темпы роста составили 103,8%.

Положительная динамика отмечена и в перерабатывающей промышленности. Объем производства в этом секторе достиг 48 миллиардов 401 миллиона сомов, что на 9 миллиардов 186 миллионов сомов больше по сравнению с прошлым годом. Индекс физического объема составил 144,0%.

Кроме того, в первом полугодии 2025 года республика была обеспечена шестью основными видами продовольствия: молоком, мясом, картофелем, овощами, сахаром и яйцами.


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URL: https://www.vb.kg/448849
Теги:
сельское хозяйство, Кыргызстан
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