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КПЛ 2025: "Барс" вышел на первое место после уверенной победы над "Алгой"

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- Самуэль Деди Ирие
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В Караколе на стадионе "Ынтымак Арена" состоялся матч 15-го тура Кыргызской Премьер-Лиги, в котором команда "Барс" одержала важную победу над "Алгой" со счётом 2:0.

Игра проходила в динамичном темпе, с обоюдными атаками, однако "Барс" сумел реализовать свои моменты. Первый гол был забит Харуном Каричем, который открыл счёт во втором тайме. Вскоре после этого отличился Ырыскелди Маданов, поставивший точку в матче и обеспечивший победу хозяевам.

Эта победа позволила "Барсу" набрать 33 очка и впервые в сезоне подняться на вершину турнирной таблицы Премьер-лиги Кыргызстана. На данный момент "Барс" опережает своего ближайшего преследователя, клуб "Мурас Юнайтед", на одно очко. Отметим, что "Мурас Юнайтед" ещё не провёл матч 15-го тура против "Нефтчи", и ситуация в таблице может измениться.

Тренер и игроки "Барса" отметили важность этой победы для команды, которая стремится закрепить лидерство и бороться за чемпионский титул до конца сезона. Следующий матч "Барс" проведёт на выезде, где будет пытаться сохранить свою хорошую форму.

Матч "Барс" - "Алга" стал одним из самых интересных событий тура, подарив болельщикам красивую игру и много ярких моментов.


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URL: https://www.vb.kg/448851
Теги:
Алга, футбол, Кыргызстан
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