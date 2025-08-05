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"Айыл Банк" и "Элдик Банк" выдали аграриям почти 6 тысяч кредитов

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- Светлана Лаптева
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По состоянию на 31 июля 2025 года в рамках проекта "Финансирование сельского хозяйства – 13" в Кыргызстане выдано 5945 кредитов на общую сумму 3 млрд 721,7 млн сомов. Финансирование осуществляется через ОАО "Айыл Банк" и ОАО "Элдик Банк".

Наиболее востребованным направлением оказалось животноводство: по нему предоставлено 4917 кредитов на сумму 3 млрд 29,8 млн сомов, в том числе:

ОАО "Айыл Банк" - 2042 кредита на 1 млрд 264,2 млн сомов;

ОАО "Элдик Банк" - 2875 кредитов на 1 млрд 765,6 млн сомов.

По направлению "Растениеводство" выдано 890 кредитов на сумму 436,3 млн сомов:

"Айыл Банк" - 447 кредитов на 214,9 млн сомов;

"Элдик Банк" - 443 кредита на 221,4 млн сомов.

Кроме того, в рамках внедрения водосберегающих технологий предоставлены 23 кредита на сумму 16,9 млн сомов:

"Айыл Банк" - 17 кредитов на 12,2 млн сомов;

"Элдик Банк" - 6 кредитов на 4,7 млн сомов.

По направлению "Лизинг" всего выдано 115 кредитов на сумму 238,6 млн сомов:

"Айыл Банк" - 91 кредит на 184 млн сомов;

"Элдик Банк" - 24 кредита на 54,6 млн сомов.

Таким образом, ОАО "Айыл Банк" выдал 2596 кредитов на общую сумму 1 млрд 675,3 млн сомов, а ОАО "Элдик Банк" - 3349 кредитов на 2 млрд 46,4 млн сомов.

Проект "Финансирование сельского хозяйства – 13" направлен на поддержку агропромышленного сектора и улучшение доступности финансовых ресурсов для фермеров и сельхозпредприятий.


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URL: https://www.vb.kg/448852
Теги:
кредит, сельское хозяйство, Кыргызстан
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