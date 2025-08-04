Фермер Роман Вакуленко: использование сидератов выгоднее навоза

Фермерское хозяйство "Кирби", расположенное в селе Константиновка Аламудунского района, более 15 лет успешно использует сидераты на своих полях. Этот подход способствует формированию плодородной почвы, богатой органическими веществами, повышению урожайности и устойчивому развитию сельскохозяйственного производства.

По словам главного агронома хозяйства Романа Викеленко, сидераты содержат азот и питают почву, благодаря чему урожайность повышается в среднем на 20%. В результате с 32 гектаров земли удаётся получить до 40 тонн картофеля.

В этом году, сразу после уборки озимой пшеницы 5 июля, на площади 32 гектара была засеяна смесь сидеральных культур. В неё вошли горчица, масличная редька, овёс и горох.

"Сидераты улучшают структуру почвы, повышают содержание органики и позволяют получать более ранние и высокие урожаи. После посева поле было сразу обработано дискатором и начат полив по системе дождевания", – рассказал агроном.

По словам специалиста, примерно через два месяца вегетативная масса достигает 30–40 тонн с гектара. После этого растения измельчаются, участок повторно дискуется, затем проводится глубокая вспашка с заделкой сидератов в почву.

На следующий сельскохозяйственный сезон на этом участке планируется посадка картофеля сорта "Леди Клер". По словам агронома, стоимость сидеральной смеси составляет 40 сомов за килограмм, а норма высева - около 72 килограммов на гектар. Это значительно экономичнее и эффективнее по сравнению с применением навоза.