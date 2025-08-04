"Крылатая пехота" отметила свой праздник в Бишкеке

В день Воздушно-десантных войск ветераны "крылатой пехоты", проживающие в Кыргызстане, собрались в парке имени Даира Асанова, чтобы отметить 95-летие со дня образования ВДВ.

Десантирование парашютистов в этот раз отменили, но те, кто традиционно в этот день спускается с неба, пришли в парк, чтобы поздравить десантников, вспомнить товарищей, отдать дань памяти ушедшим.

Для многих этот год стал годом горькой утраты - не стало Виктора Мухамедьярова, инструктора-летчика, парашютиста, ветерана Аэроклуба, а позже и Сил воздушной обороны КР. Его знали и уважали поколения молодых бойцов.

Празднование началось с торжественного внесения флага Кыргызстана воинами Национальной гвардии. Всех погибших десантников почтили минутой молчания.

Юбилей собрал много гостей. Поздравить "крылатых гвардейцев" пришли представители Главного управления воспитательной подготовки Минобороны КР, руководство авиабазы "Фрунзе-1" Сил воздушной обороны, военнослужащие авиабазы ОДКБ "Кант", помощник военного атташе при посольстве России, начальник Центра воздушно-десантной подготовки МО КР, а также бойцы спецподразделений "Пантера" и "Скорпион".

- В стране, где 95 процентов территории занимают горы, без ВДВ нельзя. Нужно понимать ценность десантной подготовки как для армейских подразделений, так и для Национальной гвардии, где есть спецгруппы, готовые к выброске в любую точку нашей горной страны. В современных условиях войны это особенно важно, - отметил руководитель ветеранской организации десантников Кыргызстана Табылды Окошев.

С показательными выступлениями выступили ребята военно-патриотического клуба "Пантера" под руководством Акрома Кима.

Продолжая разговор о преемственности поколений, ветераны затронули и важную, но болезненную тему - отношение к тем, кто сегодня занимается патриотическим воспитанием молодежи.

- К таким людям - руководителям, родителям, воспитанникам - должно быть особое уважение. Они своими силами находят и оборудуют помещения, сами проводят тренировки. Но при этом государство не оплачивает работу по патриотическому воспитанию молодежи, не поддерживает материально такие клубы. Более того - клубы еще и аренду платят городу. Нам что, не нужны юные патриоты, будущие защитники Родины? - задаются вопросом ветераны.

Есть над чем задуматься, даже в праздничный день.