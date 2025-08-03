Музыкант из Таджикистана: Кыргызстан выбрал нас среди 60 стран

В рамках Всемирного фестиваля традиционной культуры и музыки "Рух Санат", который проходит в Чолпон-Ате, корреспондент vb.kg пообщалась с участником таджикской группы "Ритм-Х" Лютфулложоном Дадобоевым.

- Мы представляем Таджикистан. Наша группа называется "Ритм-Х". Основной упор в нашем творчестве на дойрах и других ударных инструментах. Мы не участвуем в конкурсной программе, просто выступаем на маркетинговых площадках фестиваля и проводим мастер-классы, - рассказал он.

История коллектива уходит корнями в 1992 год. Основатель группы - известный музыкант Хайрулло Дадобоев, который сейчас находится в гастрольном туре по Германии. В его отсутствие коллективом руководит его сын, продолжая традиции школы восточной ритмики.

- За долгие годы состав, конечно, менялся. У нас большая музыкальная школа около 300 учеников. Кто именно едет на фестивали, зависит от подготовки, опыта и мотивации самого музыканта, - пояснил Лютфулложон.

По его словам, уникальность "Ритм-Х" заключается в подаче и ритмах:

- У каждой группы на этом фестивале свой стиль, своя энергетика. Но мы считаем, что наши ритмы отличаются особой динамикой, азартом, скоростью. Это восточная энергия, которая чувствуется в каждом ударе. И публика здесь восточная, она это особенно чувствует.

Для коллектива это первый визит в Кыргызстан, и, как отмечают участники, он оставил самые тёплые впечатления.

- Нас встретили очень радушно. Организация на высоком уровне. Мы гордимся, что среди 60 стран именно Таджикистан и нашу группу пригласили. Это большая честь. Особенно приятно было играть вместе с музыкантами из Египта, Индии, другими перкуссионистами - это настоящий обмен опытом и культурой. Народ здесь очень дружелюбный, и нам это близко, - отметил Лютфулложон Дадобоев.