Погода
$ 87.22 - 87.73
€ 100.47 - 101.47

Музыкант из Таджикистана: Кыргызстан выбрал нас среди 60 стран

449  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В рамках Всемирного фестиваля традиционной культуры и музыки "Рух Санат", который проходит в Чолпон-Ате, корреспондент vb.kg пообщалась с участником таджикской группы "Ритм-Х" Лютфулложоном Дадобоевым.

- Мы представляем Таджикистан. Наша группа называется "Ритм-Х". Основной упор в нашем творчестве на дойрах и других ударных инструментах. Мы не участвуем в конкурсной программе, просто выступаем на маркетинговых площадках фестиваля и проводим мастер-классы, - рассказал он.

История коллектива уходит корнями в 1992 год. Основатель группы - известный музыкант Хайрулло Дадобоев, который сейчас находится в гастрольном туре по Германии. В его отсутствие коллективом руководит его сын, продолжая традиции школы восточной ритмики.

- За долгие годы состав, конечно, менялся. У нас большая музыкальная школа около 300 учеников. Кто именно едет на фестивали, зависит от подготовки, опыта и мотивации самого музыканта, - пояснил Лютфулложон.

По его словам, уникальность "Ритм-Х" заключается в подаче и ритмах:

- У каждой группы на этом фестивале свой стиль, своя энергетика. Но мы считаем, что наши ритмы отличаются особой динамикой, азартом, скоростью. Это восточная энергия, которая чувствуется в каждом ударе. И публика здесь восточная, она это особенно чувствует.

Для коллектива это первый визит в Кыргызстан, и, как отмечают участники, он оставил самые тёплые впечатления.

- Нас встретили очень радушно. Организация на высоком уровне. Мы гордимся, что среди 60 стран именно Таджикистан и нашу группу пригласили. Это большая честь. Особенно приятно было играть вместе с музыкантами из Египта, Индии, другими перкуссионистами - это настоящий обмен опытом и культурой. Народ здесь очень дружелюбный, и нам это близко, - отметил Лютфулложон Дадобоев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/448859
Теги:
музыка, Таджикистан, фестиваль, Чолпон-Ата, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  