Сегодня в Чолпон-Ате назовут победителей фестиваля "Рух Санат"

Сегодня в Чолпон-Ате состоится финальный день Всемирного фестиваля традиционной культуры и музыки "Рух Санат", который собрал около 100 участников из более чем 20 стран. В рамках фестиваля проходит международный конкурс исполнителей в двух номинациях - сольное и групповое исполнение.

Корреспондент vb.kg пообщался с композитором и музыкальным критиком Тимуром Саламатовым, который отвечает за конкурсную программу. Он рассказал о формате конкурса, его участниках и особенностях.

- В конкурсе участвуют сольные исполнители - как вокалисты, так и музыканты на различных традиционных и современных инструментах, - пояснил Саламатов. Во второй номинации выступают ансамбли от дуэтов до групп из 5–7 человек. Были заявки и от больших коллективов, порой насчитывающих по 15–25 человек. Однако из-за технических ограничений площадки нам пришлось ограничить составы.

Он отметил, что фестиваль собрал музыкантов из самых разных уголков мира: Центральной и Северной Африки (Гвинея, Египет), Азии (Индия, Бангладеш, Турция, Япония, Корея), а также Центральной Азии, России и Европы (Венгрия, Польша, Эстония).

- В программе фестиваля звучат более 100 видов музыкальных инструментов, а стили исполнения включают и старинные традиционные жанры, и современные музыкальные обработки, - рассказал руководитель конкурсной программы. - Такое разнообразие не только радует нас, но и ставит серьёзные задачи перед жюри, которому предстоит выбрать лучших из множества высококлассных участников.

Фестиваль завершится сегодня вечером церемонией награждения, на которой объявят победителей конкурса. Призовой фонд составляет 3 миллиона сомов. Всего будет вручено семь призов: Гран-при, три в сольной номинации и три в групповой.