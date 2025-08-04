КПЛ 2025: "Алай" и "Дордой" сыграли вничью

На стадионе "Достук Арена" в Беш-Кунгее состоялся центральный матч 15-го тура чемпионата Кыргызстана по футболу. В напряжённом поединке "Алай" и "Дордой" сыграли вничью - 1:1, не выявив победителя.

Обе команды подошли к матчу, имея по 31 очку и борясь за место в тройке лидеров. Уже в первом тайме "Дордой" вышел вперёд благодаря точному удару Алексея Лобова. Однако под занавес тайма, на 45+3 минуте, игрок "Алая" Алексей Зинкевич продемонстрировал индивидуальное мастерство, обыграл защитника Адиля Кадыржанова и пробил под перекладину, сравняв счёт.

Второй тайм прошёл в равной борьбе, обе команды имели шансы выйти вперёд, однако реализовать моменты не удалось. В компенсированное время "Алай" был близок к победе, но упустил несколько хороших возможностей.

Ничья позволила обеим командам набрать по 32 очка. "Алай" остался на третьем месте, "Дордой" - на четвёртом.

Следующие матчи состоятся 10 августа: "Алай" примет "Азиягол" в Оше, а "Дордой" сыграет в Бишкеке с "Мурас Юнайтед".