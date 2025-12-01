Погода
В Берлине подписан Меморандум о развитии профобразования Кыргызстана

143  0
В Берлине в рамках "Дней национальной экономики Кыргызстана" Министерство науки, высшего образования и инноваций КР и немецкая компания KARL Berufsbildungs-GmbH подписали Меморандум о сотрудничестве для развития профессионального образования и внедрения дуальной модели подготовки кадров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Документ подписали заместитель министра Нурлан Омуров и представители KARL Berufsbildungs-GmbH - Почётный генеральный консул Райнхольд Крэммель и управляющий Мирко Новак. Стороны договорились внедрять дуальную систему обучения, развивать практико-ориентированные учебные программы, усиливать языковую подготовку, расширять профессиональные практики и содействовать взаимному признанию квалификаций.

Кроме подписания Меморандума, Омуров принял участие в заседании кыргызско-германского Делового совета, прошедшего в рамках деловой программы мероприятий.

В своём выступлении заместитель министра отметил, что Кыргызстан модернизирует систему профессионального образования, применяя международные практики и элементы дуального обучения. Он подчеркнул, что обучение на рабочем месте закреплено в национальном законодательстве, что создаёт прочную основу для сотрудничества образовательных организаций с предприятиями.

Омуров сообщил, что восемь колледжей получили статус Центров передового опыта, где созданы учебно-производственные комплексы, позволяющие студентам обучаться непосредственно на рабочих местах и получать практические навыки в реальных производственных условиях.

Он выразил заинтересованность Кыргызстана в углублении партнёрства с немецкими промышленными структурами, отметив, что немецкая дуальная модель является эталоном подготовки кадров. По его словам, сотрудничество с KARL Berufsbildungs-GmbH открывает новые возможности для подготовки специалистов нового поколения и реализации совместных проектов.


Теги:
Германия, образование, Россия, сотрудничество
