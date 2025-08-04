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В Кыргызстане задержан груз с более чем 5 тоннами макротомии

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- Назгуль Абдыразакова
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Сотрудники Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР, МВД КР и активисты ОО "Эко Тартип" выявили и остановили попытку незаконного вывоза свыше 5300 кг дикорастущего растения макротомии (Macrotomia DC). Запрещённый груз был изъят в ходе совместных рейдовых мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данному факту составлены соответствующие материалы. Правонарушение передано в компетентные правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства и принятия мер согласно законодательству.

Напоминаем, что в соответствии с постановлением кабинета министров КР №270 от 28 мая 2024 года, запрещены транспортировка, сбыт, заготовка, экспорт и использование ряда дикорастущих растений, включая макротомию.

Список запрещённых к заготовке и экспорту растений также включает:

Арнебию (Arnebia Forssk)

Ясенец (Dictamnus L)

Аконит (Aconitum L)

Лук афлатунский (Allium aflatunense)

Родиолу (Rhodiola L)

Бессмертник самаркандский

Линделофию Ольги и другие виды линделофии

Министерство призывает граждан соблюдать нормы природоохранного законодательства и активно участвовать в сохранении биологического разнообразия Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/448867
Теги:
Минприродресурсов, экология, Кыргызстан
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