Погода
$ 87.30 - 87.78
€ 100.47 - 101.47

Кыргызстанцы завоевали 30 медалей на ЧМ по мас-рестлингу

137  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В аймаке Архангай (Монголия) прошёл VII чемпионат мира по мас-рестлингу. В турнире приняли участие спортсмены из 33 стран мира.

Сборная Кыргызской Республики показала высокий результат, заняв второе место в общем командном зачёте. Из 33 кыргызстанцев, вышедших на помост, 30 спортсменов завоевали медали, что стало рекордным достижением для страны.

В составе кыргызской делегации были 17 спортсменов взрослой категории, 16 юниоров, 2 тренера и 1 судья. Всего - 36 человек.

Медальный зачёт кыргызской сборной:

Золотые медали (9):

Азиз Асанов (60 кг), Улукбек Ырысбаев (125 кг), Эльза Абдыкадырова (55 кг), Дильбара Иманканова (65 кг), Элдана Болотбекова (75 кг), Мухаммад Советов (50 кг), Байсал Асанов (90 кг), Асема Замирбекова (55 кг), Касиет Мухамедова (70 кг).

Серебряные медали (11):

Жанарбек Турдушев, Азамат Асанов, Бекмырза Токтошев, Бакыт Роман уулу, Сауле Эгизбаева, Султан Камчыбеков, Урмат Кенешов, Ратбек Басылбеков, Фатима Абыкенова, Айша Эсенбекова, Саида Кубанычбекова.

Бронзовые медали (10):

Элдос Айтбаев, Медеткан Эсенгул уулу, Эржан Акылбек уулу, Абдел Эсенгулов, Адема Керимкулова, Рамина Кочконбаева, Умар Осмонкулов, Шербото Карыпкулов, Байбек Шайыков, Сезим Ормоналиева.

Чемпионат мира подтвердил высокий уровень подготовки кыргызских спортсменов, а также усилил позиции Кыргызстана в международном мас-рестлинге.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/448870
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  