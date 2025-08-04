Кыргызстанцы завоевали 30 медалей на ЧМ по мас-рестлингу

В аймаке Архангай (Монголия) прошёл VII чемпионат мира по мас-рестлингу. В турнире приняли участие спортсмены из 33 стран мира.

Сборная Кыргызской Республики показала высокий результат, заняв второе место в общем командном зачёте. Из 33 кыргызстанцев, вышедших на помост, 30 спортсменов завоевали медали, что стало рекордным достижением для страны.

В составе кыргызской делегации были 17 спортсменов взрослой категории, 16 юниоров, 2 тренера и 1 судья. Всего - 36 человек.

Медальный зачёт кыргызской сборной:

Золотые медали (9):

Азиз Асанов (60 кг), Улукбек Ырысбаев (125 кг), Эльза Абдыкадырова (55 кг), Дильбара Иманканова (65 кг), Элдана Болотбекова (75 кг), Мухаммад Советов (50 кг), Байсал Асанов (90 кг), Асема Замирбекова (55 кг), Касиет Мухамедова (70 кг).

Серебряные медали (11):

Жанарбек Турдушев, Азамат Асанов, Бекмырза Токтошев, Бакыт Роман уулу, Сауле Эгизбаева, Султан Камчыбеков, Урмат Кенешов, Ратбек Басылбеков, Фатима Абыкенова, Айша Эсенбекова, Саида Кубанычбекова.

Бронзовые медали (10):

Элдос Айтбаев, Медеткан Эсенгул уулу, Эржан Акылбек уулу, Абдел Эсенгулов, Адема Керимкулова, Рамина Кочконбаева, Умар Осмонкулов, Шербото Карыпкулов, Байбек Шайыков, Сезим Ормоналиева.

Чемпионат мира подтвердил высокий уровень подготовки кыргызских спортсменов, а также усилил позиции Кыргызстана в международном мас-рестлинге.