Какие медуслуги доступны в ЦСМ без полиса ОМС - разъяснение ФОМС

Фонд ОМС напоминает, что медицинская помощь в Центрах семейной медицины предоставляется всем гражданам, независимо от наличия полиса ОМС. Медработники не имеют права отказывать в обслуживании, однако важно быть приписанным к своему семейному врачу.

Пациенты без полиса ОМС могут бесплатно получить приём и консультацию семейного врача, назначение лечения, пройти 12 видов базовых лабораторных анализов при наличии направления, а также провести инъекции в процедурном кабинете при направлении врача.

Гражданам с полисом ОМС предоставляется расширенный пакет услуг: увеличенный перечень лабораторно-диагностических исследований до 42 видов, рентгенография и УЗИ со скидкой 50%, услуги дневного стационара (без предоставления лекарств и расходных материалов), а также возможность приобретения льготных лекарственных средств по электронному рецепту со скидкой до 50% в аптеках, сотрудничающих с ФОМС.

Для незастрахованных стоимость УЗИ и рентгенографии составляет 100%. По всем вопросам можно обратиться на круглосуточную горячую линию ФОМС - 113.


