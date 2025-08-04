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На матче "Абдыш-Ата" разыграют путёвку на ЧМ-2026

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- Самуэль Деди Ирие
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12 августа на стадионе имени Долона Омурзакова в Бишкеке состоится матч отборочного раунда Лиги вызова АФК. В решающей игре за выход в групповой этап турнира встретятся чемпион Кыргызстана "Абдыш-Ата" и сирийский клуб "Хотин".

начало встречи назначено на 19:00.

Главной интригой вечера станет не только футбол. В перерыве матча организаторы проведут розыгрыш, победитель которого получит путёвку на чемпионат мира по футболу 2026 года. Это уникальная возможность для болельщиков совместить поддержку своей команды с шансом попасть на главное футбольное событие планеты.


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URL: https://www.vb.kg/448872
Теги:
футбол, Кыргызстан
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