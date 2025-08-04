На матче "Абдыш-Ата" разыграют путёвку на ЧМ-2026

12 августа на стадионе имени Долона Омурзакова в Бишкеке состоится матч отборочного раунда Лиги вызова АФК. В решающей игре за выход в групповой этап турнира встретятся чемпион Кыргызстана "Абдыш-Ата" и сирийский клуб "Хотин".

начало встречи назначено на 19:00.

Главной интригой вечера станет не только футбол. В перерыве матча организаторы проведут розыгрыш, победитель которого получит путёвку на чемпионат мира по футболу 2026 года. Это уникальная возможность для болельщиков совместить поддержку своей команды с шансом попасть на главное футбольное событие планеты.