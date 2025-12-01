Погода
ГУОБДД задержало водителей авто, снимавших ролик с опасными манёврами

Сотрудники Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД задержали водителей трёх автомобилей BMW за грубое нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, они превышали скорость, а пассажиры высовывались из окон ради съёмки рекламного ролика, создавая угрозу другим участникам движения.

В ходе проверки установили, что у водителей имелись неоплаченные штрафы. Все задолженности были погашены на месте. Два из трёх автомобилей оштрафовали на общую сумму 16 тыс. сомов и водворены на штрафстоянку.


штраф, Бишкек, автомобили
