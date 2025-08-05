Салтанат Жарасул кызы: "Кыргызстану жизненно необходима медиация"

На Республиканском форуме медиаторов 2025 года начальник управления адвокатуры, правовой помощи и координационного совета по правам человека Министерства юстиции КР Жарасул кызы Салтанат назвала медиаторов Кыргызстана "людьми, искренне преданными идее мирного разрешения споров и построения диалога в нашем обществе".

"Прошедший год, без преувеличения, стал поворотной точкой в развитии института медиации в Кыргызстане", - подчеркнула она.

По словам представителя Минюста, ведомство взяло курс на масштабную реформу в этой сфере. "Сегодня мы можем с уверенностью говорить о достигнутых результатах которые стали возможны благодаря тесному сотрудничеству государства и профессионального медиаторского сообщества", - отметила Салтанат Жарасул кызы.

Работа проводится в рамках Указа Президента КР Садыра Жапарова от 3 марта 2023 года, которым утверждена Государственная целевая программа "Развитие системы правосудия на 2023–2026 годы". В соответствии с ней постановлением Кабмина от 10 декабря 2024 года была утверждена Концепция развития медиации, а Минюст официально определён уполномоченным органом по формированию госполитики в этой сфере.

"Мы начали подготовку концепции ещё в 2023 году. В этом процессе принимали участие Республиканское сообщество медиаторов и Институт нормотворчества и верховенства права при Минюсте. Параллельно мы работали над позицией относительно возможного присоединения к Сингапурской конвенции о медиации", - рассказала Жарасул кызы.

В ноябре 2023 года Минюст презентовал программу развития медиации и анализ международного опыта. "Рабочая группа тогда единогласно поддержала и идею присоединения к Конвенции, и подготовку новой концепции. В марте 2024 года министр юстиции передал координацию вопросов медиации заместителю министра Орозбеку Сыдыкову. Под его руководством в апреле состоялось общественное обсуждение проекта концепции. "Мы разместили документ на Едином портале общественного обсуждения, прошли межведомственное согласование, провели доработку. Это был непростой, но важный этап", - поделилась Салтанат Жарасул кызы.

Как она отметила, в процессе согласования министерству пришлось приложить значительные усилия, чтобы донести суть подхода. "Многие возражения со стороны госорганов были вызваны тем, что медиацию воспринимали исключительно как альтернативу суду. А на самом деле это - культура согласия, взаимного уважения и диалога", - пояснила она.

Аналогичная разъяснительная работа велась и при подготовке законопроектов. "В июле 2024 года министр поручил срочно сформировать рабочую группу для разработки нового закона "О медиации" и изменений в сопутствующие законодательные акты. Уже 25 июня 2025 года оба законопроекта были приняты в первом чтении Жогорку Кенешем. Их защита была серьезной, в том числе благодаря заместителю министра Сыдыкову. Но и после этого мы продолжали объяснять каждую деталь, каждый механизм, чтобы не осталось недопонимания", - добавила она.

Особое значение имела Национальная консультация, прошедшая в феврале 2025 года с участием международных экспертов и при поддержке ПРООН. "Многие участники, особенно представители госорганов, впервые по-новому взглянули на медиацию - не как на формальность, а как на живой и эффективный инструмент диалога. Вместо конфликта поиск компромисса. Вместо тяжбы результативное посредничество. Я лично участвовала на всех этапах реформы от разработки концепции до представления законопроектов в парламенте. Это был путь, где были и сопротивление, и открытия, и, главное, осознание: Кыргызстану жизненно необходима медиация. Это выгодно государству, важно бизнесу, актуально семьям и гражданам. А главное - культура мирного диалога близка нашим традициям. Значит, у медиации есть и национальная основа, и будущее"", - сказала она.

По словам Салтанат Жарасул кызы, сегодня страна стоит на пороге следующего, не менее значимого этапа - практической реализации положений концепции.

"В плане на 2025 год - 22 задачи. Те два законопроекта, которые по плану только должны были поступить в парламент, уже одобрены в первом чтении. До конца августа мы подготовим предложения ко второму. На 2026 год запланировано 20 мероприятий, на 2027-й - 15", - сообщила она.

Мониторинг выполнения концепции будет проводиться каждые полгода с предоставлением отчета в Администрацию Президента.

"Заключительный этап реформы - институционализация системы медиации. Это доработка законопроектов, принятие подзаконных актов, внедрение этического регулирования, запуск полноценной системы подготовки медиаторов. Параллельно - развитие инфраструктуры и формирование культуры уважительного диалога", - подчеркнула Салтанат.

"Все, чего мы достигли, стало возможным благодаря слаженной работе Минюста, медиаторского сообщества, экспертов и международных партнёров. Но именно сейчас начинается самый ответственный этап - переход от теории к устойчивой практике", - подытожила она.