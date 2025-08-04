В Кыргызстане начали выдавать цифровые дипломы

Выпускники вузов 2025 года в Кыргызстане теперь могут получить свои дипломы в электронном формате прямо через смартфон. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры. Документ доступен в разделе "Документы" мобильного приложения Tunduk, без необходимости обращаться за бумажной копией.

Новый формат позволяет подтверждать образование онлайн при обращении в госорганы, вузы и другие учреждения. Это исключает необходимость получения дубликатов, упрощает процедуры и делает систему удобнее как для выпускников, так и для принимающих сторон.

Инициатива реализована при участии Министерства цифрового развития и инновационных технологий, Министерства просвещения и ОАО "Түндүк" в рамках государственной политики по цифровизации публичных услуг.

Следующим шагом станет оцифровка дипломов, выданных ранее. Профильные ведомства уже разрабатывают механизмы поэтапного включения документов прошлых лет в цифровой реестр.