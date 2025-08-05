Кыргызстан предложил создать единую агроплатформу со странами ШОС

В городе Куньмин Китайской Народной Республики состоялось десятое совещание министров сельского хозяйства государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
По данным пресс-службы Минсельхоза КР, Кыргызскую Республику на мероприятии представила делегация во главе с первым заместителем министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Жаныбеком Керималиевым. В совещании приняли участие также министры сельского хозяйства и официальные представители стран-членов ШОС, государств-наблюдателей и стран-партнёров по диалогу.
В ходе встречи участники обсудили ключевые направления взаимодействия в аграрной сфере: развитие сельских территорий, борьбу с бедностью, торгово-экономическое сотрудничество, а также научно-технологический обмен.
Кыргызская сторона выступила с рядом инициатив, направленных на углубление взаимодействия в рамках ШОС. Среди них:
-укрепление обмена опытом в сфере аграрной политики и стратегического планирования;
-создание экспертных рабочих групп для разработки практических решений;
-развитие инновационных и цифровых технологий в сельском хозяйстве;
-реализация совместных научно-образовательных программ, в том числе в области семеноводства и агротехнологий;
-продвижение экологически чистой продукции и развитие "зелёных коридоров";
-активизация сотрудничества в области водных ресурсов и аквакультуры.
Кыргызская Республика выразила готовность к расширению практического взаимодействия со странами ШОС и предложила создать агроплатформу – единое информационно-аналитическое пространство для обмена знаниями и проектами, а также постоянную рабочую группу экспертов по вопросам аграрной политики.
По итогам совещания была принята совместная декларация, отражающая стремление государств-членов укреплять партнёрство, повышать уровень продовольственной безопасности и способствовать устойчивому развитию сельского хозяйства.
Кыргызстан рассматривает сотрудничество в рамках ШОС как стратегически важное направление для развития аграрного сектора, открывающее новые возможности для выхода на внешние рынки, взаимовыгодного партнёрства и углубления технического и научного взаимодействия.