Погода
$ 87.30 - 87.78
€ 100.47 - 101.47

Кыргызстан предложил создать единую агроплатформу со странами ШОС

182  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В городе Куньмин Китайской Народной Республики состоялось десятое совещание министров сельского хозяйства государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По данным пресс-службы Минсельхоза КР, Кыргызскую Республику на мероприятии представила делегация во главе с первым заместителем министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Жаныбеком Керималиевым. В совещании приняли участие также министры сельского хозяйства и официальные представители стран-членов ШОС, государств-наблюдателей и стран-партнёров по диалогу.

В ходе встречи участники обсудили ключевые направления взаимодействия в аграрной сфере: развитие сельских территорий, борьбу с бедностью, торгово-экономическое сотрудничество, а также научно-технологический обмен.

Кыргызская сторона выступила с рядом инициатив, направленных на углубление взаимодействия в рамках ШОС. Среди них:

-укрепление обмена опытом в сфере аграрной политики и стратегического планирования;

-создание экспертных рабочих групп для разработки практических решений;

-развитие инновационных и цифровых технологий в сельском хозяйстве;

-реализация совместных научно-образовательных программ, в том числе в области семеноводства и агротехнологий;

-продвижение экологически чистой продукции и развитие "зелёных коридоров";

-активизация сотрудничества в области водных ресурсов и аквакультуры.

Кыргызская Республика выразила готовность к расширению практического взаимодействия со странами ШОС и предложила создать агроплатформу – единое информационно-аналитическое пространство для обмена знаниями и проектами, а также постоянную рабочую группу экспертов по вопросам аграрной политики.

По итогам совещания была принята совместная декларация, отражающая стремление государств-членов укреплять партнёрство, повышать уровень продовольственной безопасности и способствовать устойчивому развитию сельского хозяйства.

Кыргызстан рассматривает сотрудничество в рамках ШОС как стратегически важное направление для развития аграрного сектора, открывающее новые возможности для выхода на внешние рынки, взаимовыгодного партнёрства и углубления технического и научного взаимодействия.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/448878
Теги:
Китай, Кыргызстан, ШОС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  