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Два кыргызстанца завоевали бронзу на чемпионате мира по борьбе U17 в Греции

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызстанские спортсмены Давудбек Бахадиров и Адисбек Алтынбеков успешно выступили на чемпионате мира по вольной борьбе среди кадетов до 17 лет (U-17), который проходит в Греции.

В весовой категории до 48 кг по вольной борьбе Давудбек Бахадиров завоевал бронзовую медаль. Его соотечественник Адисбек Алтынбеков также поднялся на пьедестал, став бронзовым призёром в весовой категории до 65 кг.

Эти достижения стали очередным подтверждением высокого уровня подготовки кыргызстанских юных борцов на международной арене.


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URL: https://www.vb.kg/448881
Теги:
вольная борьба, Кыргызстан
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