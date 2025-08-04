Два кыргызстанца завоевали бронзу на чемпионате мира по борьбе U17 в Греции

Кыргызстанские спортсмены Давудбек Бахадиров и Адисбек Алтынбеков успешно выступили на чемпионате мира по вольной борьбе среди кадетов до 17 лет (U-17), который проходит в Греции.

В весовой категории до 48 кг по вольной борьбе Давудбек Бахадиров завоевал бронзовую медаль. Его соотечественник Адисбек Алтынбеков также поднялся на пьедестал, став бронзовым призёром в весовой категории до 65 кг.

Эти достижения стали очередным подтверждением высокого уровня подготовки кыргызстанских юных борцов на международной арене.