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Дооронбек Кылычбек уулу проведёт бой на турнире Naiza FC 76 в Алматы

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- Самуэль Деди Ирие
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Чемпион мира по версии GAMMA Дооронбек Кылычбек уулу (4-1) проведёт следующий бой на международном турнире бойцовской организации "Naiza FC 76", который состоится 23 августа в Алматы, сообщает Prosports.kz.

Соперником кыргызстанского бойца станет непобеждённый армянин Карен Газарян, имеющий профессиональный рекорд 4-0. Поединок пройдёт в весовой категории до 53 кг.

Для Дооронбека Кылычбек уулу это важный этап в продолжении карьеры на международной арене, где он стремится укрепить свои позиции и продемонстрировать высокий уровень подготовки.


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URL: https://www.vb.kg/448886
Теги:
смешанные бои, Кыргызстан
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