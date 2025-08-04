Дооронбек Кылычбек уулу проведёт бой на турнире Naiza FC 76 в Алматы

Чемпион мира по версии GAMMA Дооронбек Кылычбек уулу (4-1) проведёт следующий бой на международном турнире бойцовской организации "Naiza FC 76", который состоится 23 августа в Алматы, сообщает Prosports.kz.

Соперником кыргызстанского бойца станет непобеждённый армянин Карен Газарян, имеющий профессиональный рекорд 4-0. Поединок пройдёт в весовой категории до 53 кг.

Для Дооронбека Кылычбек уулу это важный этап в продолжении карьеры на международной арене, где он стремится укрепить свои позиции и продемонстрировать высокий уровень подготовки.