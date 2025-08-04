В Бишкеке представили новую форму для сотрудников Муниципальной инспекции

В столице с участием мэра города Бишкек прошло построение сотрудников Муниципальной инспекции в обновлённой форме нового образца. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, новая униформа - чёрная с тёмно-зелёными лампасами, серая рубашка и фуражка со знаком инспекции - призвана повысить статус и узнаваемость сотрудников.

С сегодняшнего дня все инспекторы будут работать в удобной и современной форме, отражающей специфику их службы и усиливающей её авторитет.

В ближайшее время штат инспекции увеличится с 80 до 105 сотрудников, а автопарк пополнится кыргызским автомобилем марки Chevrolet. Также инспекторы оснащены body-камерами для повышения эффективности работы.

Муниципальная инспекция отвечает за предотвращение стихийной торговли, контроль санитарного состояния, выявление незаконных работ, борьбу с мусором и сжиганием отходов, а также за мониторинг фасадов и городского благоустройства.

За 7 месяцев 2025 года инспекторы проверили 19 728 хозяйствующих субъектов, составили 6733 протокола на сумму более 53 миллионов сомов за нарушения правил благоустройства и санитарии согласно Кодексу КР о правонарушениях.