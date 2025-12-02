"Мужчина задыхался, а в клинике "МЕDИ" отказались даже выйти"

В редакцию VB.KG обратилась бишкекчанка, рассказавшая, что ее муж пережил тяжелую аллергическую реакцию после укуса насекомого. По ее словам, в частной клинике "МЕDИ", куда семья срочно приехала за помощью, им фактически отказали в оказании первичной медицинской помощи, несмотря на стремительное ухудшение состояния мужчины.

Женщина сообщила, что во вторник примерно в 19:00 ее мужа укусила оса. Рука мужчины резко опухла, затем отек начал подниматься на лицо. Он не мог открыть рот, губы перекосило, кожа покраснела и стала натянутой. Принятые антигистаминные препараты не подействовали.

Понимая угрозу жизни, семья немедленно отправилась в ближайшую клинику "МЕDИ". Но, как утверждает бишкекчанка, вместо помощи они услышали отказ. Сотрудники клиники, по ее словам, заявили, что "ничего сделать не смогут", и предложили... ехать в другую больницу, которая находится значительно дальше. Женщина подчеркивает, что ее муж был настолько опухшим, что существовал реальный риск, что он просто не доедет.

Она просила вызвать дежурного врача, спуститься и хотя бы осмотреть пациента. Однако, по ее словам, последовал очередной отказ. Один из сотрудников заявил, что "не знает, кому можно позвонить".

Женщина утверждает, что врач, который находился в клинике, даже не попытался выйти и посмотреть на человека, находившегося в состоянии, близком к удушью. "Неужели было так сложно спуститься вниз и просто взглянуть на пациента, который может не дожить до больницы?" - говорит она.

Позже семья узнала, что все медицинские организации, частные и государственные, ОБЯЗАНЫ оказывать первичную врачебную помощь при экстренных состояниях, независимо от специализации. Даже если профиль клиники не предполагает прием таких пациентов, персонал обязан вызвать специалиста, оказать первые рекомендации или хотя бы обеспечить доступ к помощи.

Парадоксально, но первая реальная помощь была оказана не персоналом клиники "МЕDИ", а другой посетительницей, которая предположила развитие отека Квинке и посоветовала срочно ввести дексаметазон. Женщина связалась со знакомой медсестрой, и та настояла на немедленной инъекции. После укола состояние мужчины начало улучшаться. По словам бишкекчанки, если бы инъекцию сделали позже, "все могло закончиться трагически".

Она уверена, что медики, работавшие в тот вечер, проявили полную некомпетентность и халатность. По ее мнению, сотрудники, отказавшиеся оказать помощь, должны понести ответственность. Она также добавляет, что руководство клиники может поднять записи видеокамер и лично убедиться в правдивости ее слов, поскольку инцидент происходил прямо на входе и в зоне ожидания.