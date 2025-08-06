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В нацгоспитале Кыргызстана спасли пациентку с инсультом новым методом

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке спасли пациентку с инсультом новым методом. Об этом сообщается на страничке Национального госпиталя Министерства здравоохранения Кыргызской Республики.

В Национальном госпитале Министерства здравоохранения Кыргызской Республики впервые успешно проведена тромболитическая терапия пациентке с ишемическим инсультом. Благодаря этому высокотехнологичному методу лечения женщине удалось полностью восстановить речь и двигательные функции уже в течение первых часов после поступления.

27 июля 2025 года по линии скорой медицинской помощи в Инсультный центр Национального госпиталя была доставлена пациентка И.Ж., 1949 года рождения, с признаками ишемического инсульта: левосторонняя гемиплегия и дизартрия. Диагностика и лечение были начаты в кратчайшие сроки. В течение 40 минут была выполнена компьютерная томография головного мозга и получены все необходимые лабораторные анализы.

После подтверждения диагноза, в соответствии с клиническим протоколом, пациентке была введена тромболитическая терапия препаратом альтеплаза. Уже через 5 минут после начала инфузии отмечено восстановление движений и речи. На третьи сутки пациентка была выписана домой в удовлетворительном состоянии и с полным восстановлением функций.

"Это первый случай в Бишкеке, когда тромболизис проведён с положительным исходом. Мы впервые добились клинически значимого результата, когда пациентка полностью восстановилась уже через несколько часов", - отметил заведующий отделением неврологии №2 Национального госпиталя Нурлан Оморов.

Следует особо отметить слаженную работу службы скорой медицинской помощи, которая ещё на этапе транспортировки правильно определила показания к тромболизису и доставила пациентку в соответствующее учреждение.

Благодаря поддержке Министерства здравоохранения и администрации Национального госпиталя, Инсультный центр оснащён всем необходимым - от круглосуточной КТ-диагностики до квалифицированной мультидисциплинарной команды.

Проведение тромболизиса стало возможным в рамках реализации дорожной карты по борьбе с инсультами в Кыргызской Республике, направленной на расширение доступа населения к высокотехнологичным методам лечения и снижение последствий сосудистых заболеваний головного мозга.

"Теперь пациенты с инсультом в Бишкеке могут рассчитывать на помощь, соответствующую международным стандартам. Главное - не терять время и при первых признаках инсульта незамедлительно вызывать скорую помощь", - подчеркнул Нурлан Оморов.

Справочная информация:

Что такое тромболизис?

Это метод лечения ишемического инсульта, при котором пациенту внутривенно вводится препарат (тромболитик), растворяющий тромб, перекрывший кровоток в головном мозге. Это позволяет восстановить мозговое кровообращение и предотвратить гибель тканей. Процедура проводится строго по международному протоколу, при наличии определённых показаний, и эффективна только в течение первых 4,5 часов с момента появления симптомов.

Почему это важно?

Инсульт является одной из ведущих причин смертности в Кыргызстане и занимает одно из первых мест в структуре смертности. Многие пациенты становятся инвалидами на всю жизнь. Применение тромболизиса позволяет избежать тяжёлых последствий, а при своевременном вмешательстве - даже полностью восстановить здоровье.

Как распознать инсульт?

Первые признаки инсульта - повод немедленно вызывать скорую медицинскую помощь по номеру 103. Запомните простую формулу:

Лицо: асимметрия, опущен угол рта;

Рука: слабость или невозможность поднять руку;

Речь: нечёткая, запутанная или вовсе отсутствует;


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URL: https://www.vb.kg/448889
Теги:
Кыргызстан, медицина
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