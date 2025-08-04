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В Бишкеке пройдут отборочные матчи Кубка Азии 2026 в группе "F"

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызстан примет отборочные игры Кубка Азии 2026 в группе "F". Все матчи группы пройдут в Бишкеке на площадке спорткомплекса Кыргызского футбольного союза (КФС). Это важное международное событие для кыргызского спорта, которое привлечёт внимание болельщиков и специалистов со всего региона.

Как сообщается, в рамках отборочного раунда национальные сборные будут бороться за выход в финальную часть турнира. По итогам квалификации в финал выйдут 16 команд:

8 победителей своих групп,

7 лучших команд среди занявших вторые места,

а также страна-хозяйка Кубка Азии 2026, которая автоматически получит право участия.

Расписание матчей группы "F", а также состав участников будет опубликован организаторами в ближайшее время. Ожидается напряжённая борьба за путёвки в финальный раунд, который станет одним из крупнейших футбольных событий континента.

Проведение отборочных матчей в Бишкеке даст возможность кыргызстанским болельщикам увидеть качественный международный футбол и поддержать свою сборную на домашнем стадионе.


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URL: https://www.vb.kg/448890
Теги:
футбол, Бишкек, Кыргызстан
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