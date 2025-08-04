Погода
$ 87.30 - 87.78
€ 100.47 - 101.47

Кыргызстанцы вышли в четвертьфинал молодежного чемпионата Азии по боксу

89  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бангкоке продолжается молодежный чемпионат Азии по боксу среди спортсменов до 22 лет. 4 августа на четвертьфинальной стадии турнира в ринг выйдут два представителя Кыргызстана - Азизбек Ходжаев и Азим Чойбеков.

Поединок Азизбека Ходжаева состоится в дневной сессии, начало которой запланировано на 10:00. Вечером, в 16:00, на ринг выйдет Азим Чойбеков.

Ранее на этом турнире Азизбек Ходжаев вышел в четвертьфинал. В категории U19 также успешно выступают три кыргызстанца - Ясур Таалайбек уулу, Джумаев и Алимбеков, которые также пробились в четвертьфинал.

Кыргызская сборная по боксу демонстрирует сильные результаты и продолжает бороться за медали на престижном азиатском турнире.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/448891
Теги:
бокс, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  