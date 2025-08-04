Кыргызстанцы вышли в четвертьфинал молодежного чемпионата Азии по боксу

В Бангкоке продолжается молодежный чемпионат Азии по боксу среди спортсменов до 22 лет. 4 августа на четвертьфинальной стадии турнира в ринг выйдут два представителя Кыргызстана - Азизбек Ходжаев и Азим Чойбеков.

Поединок Азизбека Ходжаева состоится в дневной сессии, начало которой запланировано на 10:00. Вечером, в 16:00, на ринг выйдет Азим Чойбеков.

Ранее на этом турнире Азизбек Ходжаев вышел в четвертьфинал. В категории U19 также успешно выступают три кыргызстанца - Ясур Таалайбек уулу, Джумаев и Алимбеков, которые также пробились в четвертьфинал.

Кыргызская сборная по боксу демонстрирует сильные результаты и продолжает бороться за медали на престижном азиатском турнире.