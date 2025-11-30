Зачем Кыргызстану гигантское хранилище золота

На YouTube-канале российского экономиста Валентина Катасонова вышел подробный разбор, посвящённый недавно открытому золотохранилищу Национального банка Кыргызстана. Объект рассчитан на 1000 тонн золота и уже признан самым крупным в истории страны и одним из крупнейших в Центральной Азии. Его запуск вызвал обсуждения о возможной роли Кыргызстана в региональных финансовых процессах.

По данным властей, золотой запас Кыргызстана составляет около 38 тонн, а годовая добыча - 25–28 тонн. Даже при полном возвращении всех резервов из-за рубежа страна заполнит менее 4% возможностей нового объекта.

Именно такое несоответствие между масштабом хранилища и реальными запасами стало одним из главных вопросов экспертов.

Катасонов считает маловероятным, что Кыргызстан создавал столь крупный объект исключительно для собственных нужд. По его мнению, сам факт ввода хранилища такого уровня может свидетельствовать о предварительных договорённостях с внешними партнёрами - государствами или крупными финансовыми структурами.

Экономист выделяет несколько возможных сценариев будущего использования хранилища.

Региональный хаб для хранения золота

На фоне глобальной репатриации золота, когда страны забирают резервы из западных депозитариев, Кыргызстан может позиционировать себя как альтернативная площадка для регионального хранения.

Соседние государства тоже обладают значительными запасами, часть которых ранее хранилась за рубежом, что создаёт потенциальный спрос на такие услуги.

Площадка для отдельных российских операций

Катасонов допускает, что объект может использоваться Россией для операций, которые затруднены из-за санкционного давления. Кыргызстан, не находящийся в санкционных списках, мог бы стать удобной дополнительной юрисдикцией.

Узел для расчётов между Россией и Китаем

Эксперт упоминает и версию о финансовом взаимодействии между Москвой и Пекином. На фоне расширения торговли и ухода обеих стран от доллара Кыргызстан может стать третьей территорией для части взаимных расчётов.

Он приводит обсуждаемую в экспертной среде гипотезу о создании "второго Гонконга" - площадки для логистики, транзита золота и параллельных финансовых потоков. Катасонов подчёркивает, что это концептуальная версия, а не подтверждённый проект.

Стейблкоины и возможная роль золота в будущей криптоархитектуре

Отдельное внимание Катасонов уделяет заявлениям руководства Кыргызстана о планах создать:

государственный стейблкоин,

криптовалютные резервы, обеспеченные активами.

По словам экономиста, в открытых источниках уже упоминается, что новый государственный стейблкоин может быть обеспечен золотом, при этом его номинал будет привязан к доллару США.

Эксперт признаёт, что схема выглядит противоречиво. Обеспечение золотом предполагает одну логику, привязка к доллару - другую. Однако сам факт обсуждения таких инструментов он считает показателем того, что Бишкек рассматривает золото как элемент будущей финансовой архитектуры.

Катасонов напоминает, что в мире растёт использование стейблкоинов в международных расчётах, а "золотые стейблкоины" обсуждаются как инструмент вне долларовой системы.

На этом фоне появление в Кыргызстане крупного хранилища может иметь не только физическое, но и цифровое значение.

Контекст: золото усиливает позиции в мировой экономике

Экономист отмечает, что открытие хранилища совпало с рядом глобальных процессов:

центробанки наращивают покупки золота,

ФРС и ЕЦБ готовятся к новым этапам количественного смягчения,

Китай и Россия расширяют расчёты вне доллара,

золото снова используется как инструмент крупных международных платежей.

По мнению Катасонова, в такой геоэкономической ситуации Кыргызстан может получить более заметную региональную роль.

Официальные планы остаются непубличными

Нацбанк Кыргызстана заявлял, что объект предназначен как для хранения собственных резервов, так и для потенциального размещения золота партнёрских стран. Однако публичных соглашений о передаче резервов других государств пока не объявлено.

Экономист подчёркивает, что долгосрочная роль хранилища будет зависеть от межгосударственных договорённостей, как открытых, так и тех, которые могут не афишироваться.