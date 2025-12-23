Собственник вертолета из КР запросил содействия посольства РФ в Тунисе

В Посольство России в Тунисе поступило официальное письмо от кыргызской компании-собственника воздушного судна с просьбой оказать содействие в урегулировании ситуации, в которой оказался экипаж вертолёта МИ-26Т, состоящий из 7 граждан России и 2 граждан Белоруссии. Об этом сообщается в телеграмм канале Посольства России в Тунисе.

Как следует из документа, с 19 декабря по настоящее время они вынуждены находиться в транзитной зоне аэропорта на тунисском острове Джерба, где вертолёт совершил плановую техническую посадку.

Посольство России направило в МИД Туниса ноту для прояснения и урегулирования правового положения членов экипажа. Сотрудники консульского отдела Посольства России находятся на постоянной связи с командиром воздушного судна для оперативного реагирования на все изменения.

Как пояснили в местном внешнеполитическом ведомстве, власти Туниса не препятствовали дальнейшему полёту вертолёта. Проблема заключалась в отсутствии у воздушного судна разрешения на перелёт в следующий пункт маршрута, которое так и не было получено на данный момент.

В результате с властями Туниса достигнута договорённость, что экипаж покинет страну в ближайшее время.