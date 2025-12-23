Погода
$ 87.44 - 87.79
€ 102.05 - 103.00

Собственник вертолета из КР запросил содействия посольства РФ в Тунисе

49  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Посольство России в Тунисе поступило официальное письмо от кыргызской компании-собственника воздушного судна с просьбой оказать содействие в урегулировании ситуации, в которой оказался экипаж вертолёта МИ-26Т, состоящий из 7 граждан России и 2 граждан Белоруссии. Об этом сообщается в телеграмм канале Посольства России в Тунисе.

Как следует из документа, с 19 декабря по настоящее время они вынуждены находиться в транзитной зоне аэропорта на тунисском острове Джерба, где вертолёт совершил плановую техническую посадку.

Посольство России направило в МИД Туниса ноту для прояснения и урегулирования правового положения членов экипажа. Сотрудники консульского отдела Посольства России находятся на постоянной связи с командиром воздушного судна для оперативного реагирования на все изменения.

Как пояснили в местном внешнеполитическом ведомстве, власти Туниса не препятствовали дальнейшему полёту вертолёта. Проблема заключалась в отсутствии у воздушного судна разрешения на перелёт в следующий пункт маршрута, которое так и не было получено на данный момент.

В результате с властями Туниса достигнута договорённость, что экипаж покинет страну в ближайшее время.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453710
Теги:
Тунис, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  