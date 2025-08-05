Лука Дончич подписал с "Лейкерс" контракт на $165 млн

Клуб НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" официально объявил о продлении контракта с одной из главных звёзд мирового баскетбола - Лукой Дончичем. Новый контракт рассчитан на три года, его сумма составила $165 миллионов.

"Я подписал продление с "Лейкерс" и рад продолжать бороться за чемпионства вместе с этой командой. Благодарен клубу, партнёрам и болельщикам за поддержку с первого дня. Это только начало", - написал Дончич в социальных сетях.

Президент клуба Роб Пелинка назвал подписание контракта "монументальным моментом" в истории "Лейкерс", подчеркнув, что словенский разыгрывающий - один из самых выдающихся игроков современности.

Дончич перешёл в "Лейкерс" в феврале 2025 года в результате громкого обмена, в ходе которого "Даллас Маверикс" получили Энтони Дэвиса. С тех пор в 28 матчах за "Лейкерс" Дончич набирал в среднем 28,2 очка, 8,1 подбора и 7,5 передачи, помогая команде завершить регулярный сезон на третьем месте в Западной конференции.

За свою карьеру, начавшуюся в 2018 году, Дончич пять раз попадал в первую символическую сборную НБА, а в сезоне 2023/24 стал лучшим бомбардиром лиги с 33,9 очка за матч. Также он установил личный рекорд - 73 очка в одном матче. Словенец занимает третье место в истории НБА по среднему количеству очков за матч в регулярных сезонах и имеет на своём счету 82 трипл-дабла - четвёртый результат среди действующих игроков.