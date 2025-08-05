Погода
$ 87.30 - 87.78
€ 100.47 - 101.47

Лука Дончич подписал с "Лейкерс" контракт на $165 млн

175  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Клуб НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" официально объявил о продлении контракта с одной из главных звёзд мирового баскетбола - Лукой Дончичем. Новый контракт рассчитан на три года, его сумма составила $165 миллионов.

"Я подписал продление с "Лейкерс" и рад продолжать бороться за чемпионства вместе с этой командой. Благодарен клубу, партнёрам и болельщикам за поддержку с первого дня. Это только начало", - написал Дончич в социальных сетях.

Президент клуба Роб Пелинка назвал подписание контракта "монументальным моментом" в истории "Лейкерс", подчеркнув, что словенский разыгрывающий - один из самых выдающихся игроков современности.

Дончич перешёл в "Лейкерс" в феврале 2025 года в результате громкого обмена, в ходе которого "Даллас Маверикс" получили Энтони Дэвиса. С тех пор в 28 матчах за "Лейкерс" Дончич набирал в среднем 28,2 очка, 8,1 подбора и 7,5 передачи, помогая команде завершить регулярный сезон на третьем месте в Западной конференции.

За свою карьеру, начавшуюся в 2018 году, Дончич пять раз попадал в первую символическую сборную НБА, а в сезоне 2023/24 стал лучшим бомбардиром лиги с 33,9 очка за матч. Также он установил личный рекорд - 73 очка в одном матче. Словенец занимает третье место в истории НБА по среднему количеству очков за матч в регулярных сезонах и имеет на своём счету 82 трипл-дабла - четвёртый результат среди действующих игроков.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/448895
Теги:
баскетбол, США
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  