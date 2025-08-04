Власти упростят лицензии для частных школ в Бишкеке и Оше

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев объявил о реформе упрощения лицензирования частных школ, реализующих программы начального общего образования. Эта мера призвана повысить доступность и качество образования, а также снизить нагрузку на государственные школы. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, реформа входит в программу "Правительственные акселераторы" и должна быть реализована в течение 100 дней. Профильным ведомствам поручено проанализировать текущие бюрократические процедуры и предложить конкретные шаги для ускорения и упрощения процесса лицензирования.

Касымалиев подчеркнул, что одной из главных задач правительства является решение проблемы нехватки ученических мест в государственных школах, особенно в Бишкеке, Оше и некоторых областях. В этих регионах из-за высокой плотности населения школы перегружены, ученики вынуждены учиться в две-три смены, что ухудшает качество обучения и мотивацию детей.

Глава кабмина отметил, что государство продолжает строить новые школы, но рост числа обучающихся требует привлечения частного сектора как важного партнёра в образовательной сфере. На сегодняшний день в Кыргызстане функционирует 219 частных школ, из них большинство - в Бишкеке (108) и Оше (54). В 2024 году выдано 33 лицензии, а в 2025-м - ещё 21.

По словам Касымалиева, упрощение лицензирования частных школ позволит привлечь инвестиции, создать новые рабочие места и обеспечить детям доступ к качественному образованию в комфортных условиях.