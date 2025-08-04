В Бишкеке обсудили новые горизонты медиации

В столице состоялся Республиканский форум медиаторов Кыргызстана-2025. Темой встречи в этом году стала "Медиация в Кыргызстане: новые горизонты и возможности". И это неслучайно, ведь в Жогорку Кенеше сейчас рассматривается проект нового закона "О медиации", который обещает изменить подход к досудебному урегулированию конфликтов.

На форум прибыли представители медиаторских сообществ из разных регионов Кыргызстана, а также делегация из Казахстана. В числе участников сотрудники госорганов, юристы и, конечно, практикующие медиаторы.

Приветствуя делегатов, директор Национального центра медиации Гулсина Кожоярова отметила, что в Кыргызстане есть медиаторы по всей республике.

"Но мы хотим, чтобы их голос был слышен. Чтобы общество понимало, кто такой медиатор и какую важную роль он играет в разрешении конфликтов", - сказала она.

По словам участников, одна из главных тем обсуждения - положения нового законопроекта. Медиаторы подробно изучили документ и задали вопросы представителям Минюста, которые участвовали в его разработке.

Особый интерес вызвал пункт об обязательной медиативной встрече перед обращением в суд. Кто определит, какие категории граждан смогут получить такую услугу бесплатно? В законопроекте говорится: если на медиативную встречу направляет суд, она проводится безвозмездно. А вот если стороны обратились сами, то оплата ложится на обе стороны.

Кроме юридических аспектов, на форуме поднимались и практические вопросы. Участники делились историями из своей повседневной работы, прошли тренинг по психологии и развитию эмоционального интеллекта.

Но форум - это не только обсуждение законопроектов. Организаторы подготовили творческую часть: тимбилдинг с песнями, танцами, забиванием гвоздей и надуванием шариков. Все это для укрепления командного духа.

И все же за весёлыми конкурсами скрывается серьезная проблема - отсутствие понимания сути медиации в обществе. Чтобы сделать понятие ближе народу, в законопроекте предложено использовать термин "Данакер" - как символ миротворчества и согласия, укоренённый в кыргызской культуре.

- Люди не понимают, что такое медиация. Кто-то говорит: "Мне не нужна медитация", а кто-то считает, что медиатор - это "аниматор", который развлекает людей. И никто не знает, что медиация - это внесудебное решение вопросов Поэтому мы предлагаем использовать понятие "Данакер", возможно, оно будет ближе и понятнее народу. Нам предстоит рассказать об этом людям. У нас уже работают практикующие медиаторы по всей республике, но мы хотим, чтобы их голос был слышнее, - говорит директор Национального центра медиации Гулсина Кожоярова. .