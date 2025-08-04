Погода
$ 87.30 - 87.78
€ 100.47 - 101.47

В Бишкеке обсудили новые горизонты медиации

64  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В столице состоялся Республиканский форум медиаторов Кыргызстана-2025. Темой встречи в этом году стала "Медиация в Кыргызстане: новые горизонты и возможности". И это неслучайно, ведь в Жогорку Кенеше сейчас рассматривается проект нового закона "О медиации", который обещает изменить подход к досудебному урегулированию конфликтов.

На форум прибыли представители медиаторских сообществ из разных регионов Кыргызстана, а также делегация из Казахстана. В числе участников сотрудники госорганов, юристы и, конечно, практикующие медиаторы.

Приветствуя делегатов, директор Национального центра медиации Гулсина Кожоярова отметила, что в Кыргызстане есть медиаторы по всей республике.

"Но мы хотим, чтобы их голос был слышен. Чтобы общество понимало, кто такой медиатор и какую важную роль он играет в разрешении конфликтов", - сказала она.

По словам участников, одна из главных тем обсуждения - положения нового законопроекта. Медиаторы подробно изучили документ и задали вопросы представителям Минюста, которые участвовали в его разработке.

Особый интерес вызвал пункт об обязательной медиативной встрече перед обращением в суд. Кто определит, какие категории граждан смогут получить такую услугу бесплатно? В законопроекте говорится: если на медиативную встречу направляет суд, она проводится безвозмездно. А вот если стороны обратились сами, то оплата ложится на обе стороны.

Кроме юридических аспектов, на форуме поднимались и практические вопросы. Участники делились историями из своей повседневной работы, прошли тренинг по психологии и развитию эмоционального интеллекта.

Но форум - это не только обсуждение законопроектов. Организаторы подготовили творческую часть: тимбилдинг с песнями, танцами, забиванием гвоздей и надуванием шариков. Все это для укрепления командного духа.

И все же за весёлыми конкурсами скрывается серьезная проблема - отсутствие понимания сути медиации в обществе. Чтобы сделать понятие ближе народу, в законопроекте предложено использовать термин "Данакер" - как символ миротворчества и согласия, укоренённый в кыргызской культуре.

- Люди не понимают, что такое медиация. Кто-то говорит: "Мне не нужна медитация", а кто-то считает, что медиатор - это "аниматор", который развлекает людей. И никто не знает, что медиация - это внесудебное решение вопросов Поэтому мы предлагаем использовать понятие "Данакер", возможно, оно будет ближе и понятнее народу. Нам предстоит рассказать об этом людям. У нас уже работают практикующие медиаторы по всей республике, но мы хотим, чтобы их голос был слышнее, - говорит директор Национального центра медиации Гулсина Кожоярова. .


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/448900
Теги:
Министерство юстиции, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  