"Бюджет Кыргызстана в 2025 году впервые превысит отметку в триллион сомов"

Консолидированный бюджет Кыргызской Республики в 2025 году впервые в истории превысит отметку в 1 триллион сомов. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава отдела информационной политики администрации президента КР Дайырбек Орунбеков.

По его данным, на 2025 год изначально был утверждён консолидированный бюджет в размере 708,9 млрд сомов. Однако по итогам первого полугодия зафиксировано перевыполнение плановых показателей, и теперь реалистичной целью к концу года является достижение 1 трлн 6 млрд 300 млн сомов.

"Если сравнить с 2020 годом, когда бюджет составлял 247,8 млрд сомов, то в 2025 году его объём вырастет почти в пять раз. Это - результат системной работы за последние четыре года", - отметил Орунбеков.

Он напомнил, что после прихода к власти президента Садыра Жапарова значительное внимание было уделено построению эффективного государственного управления, борьбе с коррупцией, урегулированию пограничных вопросов, а также выплате крупной части внешнего долга, накопленного за годы независимости.

Несмотря на эти вызовы, страна демонстрирует устойчивый рост. По словам Орунбекова, повсеместно ведутся строительные и инфраструктурные работы: строятся школы, больницы, культурные и туристические объекты, аэропорты и гидроэлектростанции, развивается транспортная сеть. Значительно увеличено финансирование армии, МЧС, дорожной отрасли.

"Это не просто цифры на бумаге. Это реальные проекты, реальные объекты и конкретные результаты. Президент Садыр Жапаров последовательно реализует то, что когда-то было его мечтой. Сегодня это становится будущим Кыргызстана", - подчеркнул Дайырбек Орунбеков.

Источник: Кабар