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В Бишкеке закрывают участок улицы Ахунбаева на время ремонта дорог

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Завтра в Бишкеке в связи с капитальным ремонтом дороги для движения транспорта закрывается участок улицы Ахунбаева от улицы Б. Юнусалиева до улицы Жукеева-Пудовкина. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в 2025 году проводится реабилитация улицы Ахунбаева от улицы 7 апреля до улицы Жукеева-Пудовкина.

Напомним, что в 2024 году улицу Ахунбаева отремонтировали от улицы Жукеева-Пудовкина до проспекта Ч.Айтматова.

Мэрия города Бишкек просит отнестись горожан с понимаем к временным неудобствам и во избежание дорожных заторов рекомендует заранее планировать свой маршрут, а также воспользоваться общественным транспортом.


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URL: https://www.vb.kg/448902
Теги:
мэрия, Бишкек, ремонт дорог
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