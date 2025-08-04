В Бишкеке закрывают участок улицы Ахунбаева на время ремонта дорог

Завтра в Бишкеке в связи с капитальным ремонтом дороги для движения транспорта закрывается участок улицы Ахунбаева от улицы Б. Юнусалиева до улицы Жукеева-Пудовкина. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в 2025 году проводится реабилитация улицы Ахунбаева от улицы 7 апреля до улицы Жукеева-Пудовкина.

Напомним, что в 2024 году улицу Ахунбаева отремонтировали от улицы Жукеева-Пудовкина до проспекта Ч.Айтматова.

Мэрия города Бишкек просит отнестись горожан с понимаем к временным неудобствам и во избежание дорожных заторов рекомендует заранее планировать свой маршрут, а также воспользоваться общественным транспортом.