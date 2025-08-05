"Введение встречи с медиатором перед судом - настоящая победа Кыргызстана"

Вице-президент Ассоциации медиаторов тюркоязычных стран, генеральный директор Ассоциации медиаторов Казахстана Жандильда Жакупов считает, что Кыргызстан опережает Казахстан по многим направлениям в сфере развития медиации. А введение обязательной встречи с медиатором перед судом - настоящая победа Кыргызстана, медиаторов, депутатов, Минюста, всего сообщества.

"Несмотря на то, что Казахстан раньше начал развивать сферу медиации, команда медиаторов более динамично проработала многие сферы, вплоть до законодательного применения. В частности, считаю, что введение обязательной встречи с медиатором, которую называют информационной для разъяснения возможности мирного, внесудебного решения спора - настоящая победа медиаторского сообщества и в целом самого Кыргызстана", - заявил Жандильда Жакупов во время Республиканского форума медиаторов Кыргызстана.

Продолжая тему, председатель правления ОО "Национальный центр медиации" Гулсина Кожоярова отметила, что в то время как в разных странах еще размышляют, нужна ли обязательная информационная встреча с медиатором, в Кыргызстане уже исследуют мировой опыт, чтобы избежать чужих ошибок.

"Так, недавно из Италии вернулась наша делегация - представители медиативного сообщества и Минюста. Они рассказывают, что для Кыргызстана опыт Италии показателен и поучителен. Там сначала ввели информационную встречу с медиатором на государственном уровне, а через несколько лет отменили. И сразу на суды обрушился поток обращений, возникла большая очередь на разрешение споров. Тогда государство приняло решение вернуть информационные встречи. Они важны для людей, для общества. Мы можем не наступать на чужие грабли, а вспомнить исконные традиции Кыргызстана в решении споров. То есть в Кыргызстане это более естественный процесс - близкий природе народа", - пояснила она.

Она сравнила введение обязательной встречи с медиатором с нормой о ремне безопасности.

"Это как с ремнем безопасности в машине: люди не будут пристегиваться, если не будет такого пункта в правилах дорожного движения и большого штрафа за неприменение. А мы знаем, что говорит статистика о гибели в автокатастрофах. Не пристегнулся погиб. Так и с медиацией. Получается, государство предлагает использовать медиацию. У нас есть закон, но люди не идут". - добавила она.

По словам Кожояровой, новый закон о медиации уже прошел первое чтение, и государство во благо граждан предлагает ввести обязательную встречу с медиатором перед судом - чтобы стороны могли договориться во время общения с профессионалом, отыскали корень своих разногласий, возможно копившихся годами.

"И тут внимание - есть шанс найти решение, которое устраивает обе стороны, а не ту сторону, которая подает в суд", - подчеркнула она.