Мужчина вымогал деньги у девушки, обещая решить вопрос с ГКНБ

ГКНБ задержал гражданина Р.Б.И. по подозрению в вымогательстве и мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, он под угрозами и шантажом, ссылаясь на связи с сотрудниками ГКНБ, выманил у гражданки К.Э.И. денежные средства, пообещав помощь в решении вопроса по ранее возбужденному уголовному делу. Позднее он продолжил вымогательства, требуя $2500 и мобильный телефон iPhone 16 Pro Max.

В результате следственных действий, при наличии неопровержимых доказательств, Р.Б.И. был задержан b водворён в СИЗО №1 СИН КР.

Оперативно-следственные мероприятия по установлению других эпизодов и возможных соучастников продолжаются.

ГКНБ напоминает о недопустимости нарушений закона и призывает граждан, ставших жертвами подобных преступлений, обращаться по телефону: 0312 62-05-85.