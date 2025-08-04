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Мужчина вымогал деньги у девушки, обещая решить вопрос с ГКНБ

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- Бермет Таалайбекова
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ГКНБ задержал гражданина Р.Б.И. по подозрению в вымогательстве и мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, он под угрозами и шантажом, ссылаясь на связи с сотрудниками ГКНБ, выманил у гражданки К.Э.И. денежные средства, пообещав помощь в решении вопроса по ранее возбужденному уголовному делу. Позднее он продолжил вымогательства, требуя $2500 и мобильный телефон iPhone 16 Pro Max.

В результате следственных действий, при наличии неопровержимых доказательств, Р.Б.И. был задержан b водворён в СИЗО №1 СИН КР.

Оперативно-следственные мероприятия по установлению других эпизодов и возможных соучастников продолжаются.

ГКНБ напоминает о недопустимости нарушений закона и призывает граждан, ставших жертвами подобных преступлений, обращаться по телефону: 0312 62-05-85.


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URL: https://www.vb.kg/448909
Теги:
вымогательство, задержание, ГКНБ
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