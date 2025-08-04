Объекты Жээнбекова, Келдибекова и других экс-чиновников пошли под снос

Сегодня, 4 августа, в южной столице стартовал снос незаконно возведённых объектов вдоль улицы Исанова. Как сообщили в мэрии города Оша, часть этих построек расположена в водоохранной зоне реки Ак-Буура и подлежит демонтажу.

По данным управления муниципального имущества, в список попали коммерческие объекты, возведенные с нарушением норм, несмотря на неоднократные предписания о добровольном сносе. Их владельцы были заблаговременно уведомлены о предстоящих работах.

Среди подлежащих демонтажу объектов:

– автошкола, принадлежащая экс-спикеру Жогорку Кенеша Асылбеку Жээнбекову;

– клиника "Эрдент", собственником которой является бывший сотрудник ГНС Эрмек Чоюнов;

– ресторан "Байсан", принадлежащий экс-депутату и бывшему спикеру парламента Ахматбеку Келдибекову;

– объекты, связанные с именами экс-депутата Урмат Аманбаевой и бывшего посла Кыргызстана в США Бакыта Аманбаева.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, согласно нормам, водоохранная зона вдоль реки должна составлять не менее 50 метров. Однако на протяжении последних лет территория активно застраивалась ресторанами, медцентрами и другими частными заведениями.

"Эти меры не направлены против конкретных людей. Мы приводим в порядок охраняемую зону города и действуем в рамках закона", – отметили в мэрии Оша.