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Объекты Жээнбекова, Келдибекова и других экс-чиновников пошли под снос

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Сегодня, 4 августа, в южной столице стартовал снос незаконно возведённых объектов вдоль улицы Исанова. Как сообщили в мэрии города Оша, часть этих построек расположена в водоохранной зоне реки Ак-Буура и подлежит демонтажу. 

По данным управления муниципального имущества, в список попали коммерческие объекты, возведенные с нарушением норм, несмотря на неоднократные предписания о добровольном сносе. Их владельцы были заблаговременно уведомлены о предстоящих работах.

Среди подлежащих демонтажу объектов:

– автошкола, принадлежащая экс-спикеру Жогорку Кенеша Асылбеку Жээнбекову;

– клиника "Эрдент", собственником которой является бывший сотрудник ГНС Эрмек Чоюнов;

– ресторан "Байсан", принадлежащий экс-депутату и бывшему спикеру парламента Ахматбеку Келдибекову;

– объекты, связанные с именами экс-депутата Урмат Аманбаевой и бывшего посла Кыргызстана в США Бакыта Аманбаева.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, согласно нормам, водоохранная зона вдоль реки должна составлять не менее 50 метров. Однако на протяжении последних лет территория активно застраивалась ресторанами, медцентрами и другими частными заведениями.

"Эти меры не направлены против конкретных людей. Мы приводим в порядок охраняемую зону города и действуем в рамках закона", – отметили в мэрии Оша.


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URL: https://www.vb.kg/448910
Теги:
Асылбек Жээнбеков, Ахматбек Келдибеков, Ош, демонтаж
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