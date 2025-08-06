Вблизи села Орто-Саз продолжается химическая обработка против саранчи

На участке "Кыянын Устү" села Орто-Саз, относящегося к айыл окмоту Чет-Нура Нарынской области, продолжаются химические обработки против вредной саранчи

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза КР, мероприятия проводятся с целью защиты сельскохозяйственных культур и предотвращения потерь урожая. Обработка проводится с соблюдением всех требований техники безопасности, под контролем специалистов на сельхозугодьях.

Такие профилактические меры направлены на предотвращение распространения саранчи и сохранение качества сельскохозяйственной продукции.