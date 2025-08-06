Погода
$ 87.22 - 87.70
€ 100.47 - 101.47

Вблизи села Орто-Саз продолжается химическая обработка против саранчи

122  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На участке "Кыянын Устү" села Орто-Саз, относящегося к айыл окмоту Чет-Нура Нарынской области, продолжаются химические обработки против вредной саранчи

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза КР, мероприятия проводятся с целью защиты сельскохозяйственных культур и предотвращения потерь урожая. Обработка проводится с соблюдением всех требований техники безопасности, под контролем специалистов на сельхозугодьях.

Такие профилактические меры направлены на предотвращение распространения саранчи и сохранение качества сельскохозяйственной продукции.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/448912
Теги:
Нарынская область, саранча
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  