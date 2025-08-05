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Делегат из Ташкента: Кыргызстан делает системные шаги в медиации

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- Светлана Лаптева
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Представитель Ташкентского центра медиации Дилфуза Исокжонова побывала на Республиканском форуме медиаторов Кыргызстана и поделилась с VB.KG своими наблюдениями.

– Мы с большим интересом и энтузиазмом наблюдаем за развитием сферы медиации в соседней и дружественной нам Республике Кыргызстан. У нас одни и те же правовые истоки, а ментальность народов Кыргызстана и Узбекистана во многом схожа. Апробация новых институтов в Кыргызстане станет основанием для их рассмотрения и изучения со стороны узбекских медиаторов и законодателей, – отметила Исокжонова.

По ее словам, специалисты в Узбекистане внимательно следят за опытом стран СНГ, в частности Кыргызстана и Казахстана, где медиация развивается особенно активно.

– Внедрение обязательной информативной медиативной встречи – это большое достижение в популяризации медиации среди населения. Ведь у сторон конфликта нередко возникают сомнения по поводу обращения к медиатору. Такая встреча позволит развеять эти сомнения и станет началом диалога, – подчеркнула гостья форума.

Отдельно она отметила важность институционализации этой сферы:

– Внедрение двух новых институтов, палаты медиаторов и коллегии медиаторов, свидетельствует о системном подходе. Палата станет общественным объединением всех медиаторов страны, а коллегии – местными ячейками для работы медиаторов. Это важный шаг к саморегулированию, самоконтролю и саморазвитию. Мы это полностью поддерживаем.


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URL: https://www.vb.kg/448913
Теги:
Министерство юстиции, Кыргызстан
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