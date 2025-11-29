Кыргызстан и Германия обсудили новые проекты на бизнес-форуме в Берлине

В Берлине прошли кыргызско-германский бизнес-форум и V заседание Делового совета, собравшие более 300 участников из государственных структур, финансовых институтов и деловых кругов двух стран. По итогам мероприятий был подписан пакет документов о дальнейшем сотрудничестве.

Инициаторами форума выступили Национальное агентство по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики, Восточный комитет германской экономики и Германская торгово-промышленная палата.

Заседание Делового совета открыли Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев и Почётный консул КР в Гамбурге Карл Элердинг. Они подчеркнули растущий интерес бизнеса к расширению совместных проектов, а также важность укрепления экономических, образовательных и технологических связей.

Директор Национального агентства по инвестициям Равшанбек Сабиров заявил, что нынешний период является благоприятным для стратегических инвестиций в Кыргызстан. Страна поднялась с 68-го на 22-е место в рейтинге ГЧП, сформировав портфель из 90 проектов на сумму свыше 434 млрд сомов. Он отметил, что обновлённые законы об инвестициях и ГЧП создали одну из самых современных правовых сред для инвесторов в Центральной Азии. В ближайшее время планируется рассмотрение закона о венчурном финансировании, который откроет новые возможности для инноваций. Сабиров пригласил немецкие высокотехнологические компании к активному сотрудничеству.

На панельных обсуждениях стороны договорились развивать взаимодействие в сферах дуального образования по германской модели, организованной трудовой миграции, энергетики, "зелёных" технологий, IT, сельского хозяйства, медицины и других отраслей.

Форум стал важной площадкой для продвижения экономического партнёрства Кыргызстана и Германии и укрепления связей между деловыми сообществами двух стран.