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Кикбоксер Моисес Бауте арестован за убийство

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- Самуэль Деди Ирие
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Бывший чемпион мира по кикбоксингу Моисес Бауте арестован по подозрению в убийстве после того, как лично привёз тело погибшего мужчины в полицейский участок на Тенерифе (Испания). Как сообщают местные СМИ, 40-летний спортсмен прибыл на машине с трупом на заднем сидении и сдался полиции.

Бауте был задержан вместе с охранником ночного клуба Джонатаном Мартином, известным по прозвищу "Джонни Эль Гордо". Установлено, что жертвой стал житель города Ла-Лагуна, известный как "Альберто". Его исчезновение ранее сообщила в полицию сожительница, уточнив, что мужчина должен был встретиться с Бауте.

Полиция рассматривает несколько версий происшествия - от возможного похищения и пыток до конфликта, связанного с наркотиками. Один из следователей отметил, что преступление может быть связано с разборками за наркотрафик.

Бауте уже имел судимость - в 2023 году он был осуждён на 2,5 года за вымогательство, также в его досье значатся кража наркотиков и угрозы. Спортсмен не выходил на ринг с 2021 года, его профессиональный рекорд - 30 боёв, 21 победа (10 нокаутом) и 9 поражений. Ранее он становился чемпионом в организациях Enfusion и Superkombat.


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URL: https://www.vb.kg/448930
Теги:
кикбоксинг, убийство
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