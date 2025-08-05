Колесников выиграл золото на ЧМ по плаванию в Сингапуре

Российский пловец Климент Колесников, выступающий под флагом нейтральных спортсменов, завоевал золотую медаль в финале на дистанции 50 метров на спине на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Он показал время 23.68 секунды, всего на 0.13 медленнее собственного мирового рекорда. Его соотечественник Павел Самусенко стал бронзовым призёром, а южноафриканец Питер Коэтзе - серебряным.

Колесников признался, что рассчитывал улучшить рекорд: "Я ожидал результат 23.9 или 23.8, а когда увидел 23.68, подумал: "почему не быстрее?""

Позже команда нейтральных спортсменов сенсационно выиграла золото в мужской эстафете 4×100 метров комбинированным стилем, показав время 3:26.93 - всего на 0.15 секунды медленнее мирового рекорда.

Победа стала значимым событием для возвращающихся в мировой спорт российских спортсменов. "Это шаг к нашей цели - Олимпиаде 2028 года", - отметил пловец Андрей Минаков.

Российские пловцы не выступали на чемпионатах мира с 2019 года из-за санкций, наложенных после событий 2022 года. Глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин выразил надежду, что участие российских нейтральных спортсменов поможет стране вернуть полноценный статус в международном спорте.