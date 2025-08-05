Жеребьевка ЧМ-2026 пройдет 5 декабря в Лас-Вегасе

Организаторы чемпионата мира по футболу 2026 года объявили дату и место проведения жеребьевки группового этапа турнира. Как сообщает ESPN, церемония состоится 5 декабря в Лас-Вегасе (США).

Местом проведения выбрана ультрасовременная арена "Сфера" - крупнейший в мире сферический экран площадью 54 тысячи квадратных метров. Комплекс вмещает до 17,5 тысячи зрителей и предназначен для масштабных развлекательных мероприятий. Ранее заявки на проведение жеребьевки подавали Канада и Мексика, но предпочтение было отдано США.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 15 июня по 13 июля на территории США, Канады и Мексики и станет первым в истории с участием 48 национальных сборных.