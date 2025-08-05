Погода
$ 87.30 - 87.78
€ 100.47 - 101.47

Жеребьевка ЧМ-2026 пройдет 5 декабря в Лас-Вегасе

147  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Организаторы чемпионата мира по футболу 2026 года объявили дату и место проведения жеребьевки группового этапа турнира. Как сообщает ESPN, церемония состоится 5 декабря в Лас-Вегасе (США).

Местом проведения выбрана ультрасовременная арена "Сфера" - крупнейший в мире сферический экран площадью 54 тысячи квадратных метров. Комплекс вмещает до 17,5 тысячи зрителей и предназначен для масштабных развлекательных мероприятий. Ранее заявки на проведение жеребьевки подавали Канада и Мексика, но предпочтение было отдано США.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 15 июня по 13 июля на территории США, Канады и Мексики и станет первым в истории с участием 48 национальных сборных.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/448936
Теги:
футбол, чемпионат мира
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  