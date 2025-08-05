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Лионель Месси получил травму в матче Кубка лиг против "Некаксы"

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- Самуэль Деди Ирие
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Нападающий американского клуба "Интер Майами" Лионель Месси получил травму в матче Кубка лиг против мексиканской команды "Некакса". Встреча проходила на домашнем стадионе клуба из Майами. Аргентинский футболист был заменён уже на 11-й минуте игры.

Как сообщил главный тренер "Интер Майами" Хавьер Маскерано, Месси почувствовал дискомфорт в области подколенного сустава, после чего было принято решение заменить его. Точные сроки восстановления и характер повреждения будут известны после проведения медицинского обследования.

Месси является ключевым игроком "Интер Майами" и одним из лидеров команды в текущем сезоне. Потеря аргентинца может существенно повлиять на выступление клуба в Кубке лиг.


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URL: https://www.vb.kg/448937
Теги:
футбол
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