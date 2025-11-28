Айтматовские чтения в КНУ собрали студентов из Кыргызстана и России

В Кыргызском национальном университете имени Ж. Баласагына состоялись квиз "Планета Айтматова" и паблик-ток "Будь как Айтматов", прошедшие в рамках форума "Айтматовские чтения".

Мероприятие организовали Московский государственный лингвистический университет (Москва, Россия) и Институт журналистики и коммуникации КНУ имени Ж. Баласагына.

На форуме подвели итоги конкурса "Читаем Айтматова на разных языках мира". Первое место присудили студентам Института истории и регионоведения КНУ за видеоролик "Материнское поле". Приз зрительских симпатий получили первокурсники Института журналистики и коммуникации по направлению Международная журналистика за видеоролик "Красное яблоко".

В мероприятии приняли участие студенты и преподаватели нескольких вузов: КНУ имени Ж. Баласагына, МГЛУ (Россия, Москва), КРСУ имени Б. Ельцина и КГУ имени И. Арабаева.

Квиз "Планета Айтматова" представлял собой путешествие по произведениям, биографии и экранизациям великого писателя. Участники отвечали на вопросы, выполняли логические задания и использовали аудиоподсказки. Формат квиза позволил участникам проявить эрудицию и интерес к творчеству Айтматова.

Конкурс "Читаем Айтматова на разных языках мира" стал площадкой для раскрытия творческого потенциала студентов и показал, что наследие Айтматова остаётся актуальным для молодого поколения.

Форум "Айтматовские чтения" объединил студентов и преподавателей из разных городов и стран, став площадкой для популяризации культурного наследия Чингиза Айтматова и укрепления межвузовского сотрудничества.