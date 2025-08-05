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Кыргызстан показал высокий результат на чемпионате мира по мас-рестлингу

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- Самуэль Деди Ирие
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Сборная Кыргызстана заняла второе место в общекомандном зачёте на VII чемпионате мира по мас-рестлингу, который прошёл в Архангайском аймаке Монголии. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 33 стран.

В составе кыргызстанской команды было 33 участника, из которых 30 стали призёрами, что свидетельствует о высоком уровне подготовки и успехах команды на международной арене.

Сегодня заместитель директора Государственного агентства по физической культуре и спорту КР Улан Кыдырбаев встретился с национальной сборной, поздравил спортсменов с выдающимися результатами и поблагодарил за упорный труд и боевой дух.


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URL: https://www.vb.kg/448940
Теги:
спорт, Кыргызстан
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