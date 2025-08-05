Кыргызстан показал высокий результат на чемпионате мира по мас-рестлингу

Сборная Кыргызстана заняла второе место в общекомандном зачёте на VII чемпионате мира по мас-рестлингу, который прошёл в Архангайском аймаке Монголии. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 33 стран.

В составе кыргызстанской команды было 33 участника, из которых 30 стали призёрами, что свидетельствует о высоком уровне подготовки и успехах команды на международной арене.

Сегодня заместитель директора Государственного агентства по физической культуре и спорту КР Улан Кыдырбаев встретился с национальной сборной, поздравил спортсменов с выдающимися результатами и поблагодарил за упорный труд и боевой дух.