В Якутске прошли летние сборы по танцевальному спорту

В Якутске завершились двухнедельные летние сборы Союза танцевального спорта Якутии, в которых приняли участие более 80 спортсменов из Якутска и Москвы. Тренировки проходили индивидуально, в парах и группах под руководством якутских и московских тренеров Айаны Николаевой и Серафима Лепихова.

Тренеры отметили, что интерес к бальным танцам в республике растет из года в год, а уровень подготовки спортсменов заметно повысился. В программу сборов вошли четыре основных танца: самба, ча-ча-ча, румба и джайв.

Финальным аккордом сборов стал показательный прогон с приглашением родителей. В конце сентября в Якутске состоятся Всероссийские соревнования по танцевальному спорту.