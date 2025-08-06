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В Якутске прошли летние сборы по танцевальному спорту

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- Самуэль Деди Ирие
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В Якутске завершились двухнедельные летние сборы Союза танцевального спорта Якутии, в которых приняли участие более 80 спортсменов из Якутска и Москвы. Тренировки проходили индивидуально, в парах и группах под руководством якутских и московских тренеров Айаны Николаевой и Серафима Лепихова.

Тренеры отметили, что интерес к бальным танцам в республике растет из года в год, а уровень подготовки спортсменов заметно повысился. В программу сборов вошли четыре основных танца: самба, ча-ча-ча, румба и джайв.

Финальным аккордом сборов стал показательный прогон с приглашением родителей. В конце сентября в Якутске состоятся Всероссийские соревнования по танцевальному спорту.


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URL: https://www.vb.kg/448943
Теги:
Россия, танцы
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