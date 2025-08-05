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В Бишкеке пройдет открытая боксёрская встреча "Один на один"

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- Самуэль Деди Ирие
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В Бишкеке 10 августа состоится матчевая встреча по боксу под названием "Один на один", сообщает оргкомитет мероприятия.

Соревнования пройдут среди новичков, и принять участие сможет любой желающий - опыт участия в боях не требуется. Организаторы подчёркивают, что цель мероприятия - популяризация бокса и привлечение молодёжи к занятию спортом.

Подробности о месте проведения и условиях регистрации станут известны в ближайшие дни. Ожидается активное участие начинающих спортсменов и большой зрительский интерес.


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URL: https://www.vb.kg/448952
Теги:
бокс, Бишкек
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