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Юные шахматисты из Каракола участвуют в турнире в США

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- Самуэль Деди Ирие
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Команда юных шахматистов из средней школы №11 города Каракол представляют Кыргызстан на престижном турнире World Schools Team Championship-2025, который проходит в США, сообщает sport.gov.kg.

Путёвку на соревнования ребята получили после победы в Кубке школы Ломоносова в Бишкеке. За подготовку команды отвечает тренер Каракольской детско-юношеской спортивной школы Медет Жапаров.

Для поддержки спортсменов Управление физической культуры и спорта Иссык-Кульской области обеспечило команду специальной спортивной формой.


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URL: https://www.vb.kg/448958
Теги:
шахматы, Кыргызстан, США
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