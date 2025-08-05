Юные шахматисты из Каракола участвуют в турнире в США

Команда юных шахматистов из средней школы №11 города Каракол представляют Кыргызстан на престижном турнире World Schools Team Championship-2025, который проходит в США, сообщает sport.gov.kg.

Путёвку на соревнования ребята получили после победы в Кубке школы Ломоносова в Бишкеке. За подготовку команды отвечает тренер Каракольской детско-юношеской спортивной школы Медет Жапаров.

Для поддержки спортсменов Управление физической культуры и спорта Иссык-Кульской области обеспечило команду специальной спортивной формой.