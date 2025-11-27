Кыргызстан принял участие в семинаре по выявлению новых видов наркотиков

В Ташкенте состоялся региональный семинар, посвященный выявлению синтетических наркотиков, включая новые психоактивные вещества (НПВ), а также разработке современных форматов отчетности в соответствии с международными стандартами управления качеством.

В мероприятии приняли участие эксперты Центральной Азии, в том числе главный эксперт управления КЭМВИ Судебно-экспертной службы при МЮ КР Марина Сатарова.

Обучение проходило на базе Центральной таможенной лаборатории Таможенного комитета Республики Узбекистан. Инструкторами выступили международные специалисты Италии, Литвы, а также эксперты Центральноазиатского регионального информационного координационного центра по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ).

Главной задачей программы стало формирование устойчивого межгосударственного механизма обмена информацией о новых опасных веществах между Кыргызстаном, Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном и Таджикистаном. Такая система позволит оперативнее выявлять новые наркотики и реагировать на угрозы их распространения.

Семинар включал интенсивную теоретическую программу и практические занятия. Участники изучили:

• современные методы анализа новых психоактивных веществ;

• профилирование наркотических средств как инструмент криминалистического расследования;

• международные подходы к системам контроля качества в судебно-химических лабораториях;

• основы количественного анализа, в том числе построение калибровочных кривых, валидацию методик и внутренний контроль качества.

Практическая часть была посвящена проведению экспертиз с использованием современного аналитического оборудования: газовых хроматографов с масс-спектрометрическими детекторами Agilent 7890 и Shimadzu, в том числе количественному анализу тетрагидроканнабинола.

По завершении программы всем участникам были вручены сертификаты международного образца.