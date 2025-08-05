Новый сервис ГНС. Куда уходят налоги кыргызстанцев

Теперь каждый кыргызстанец может увидеть это наглядно. ГУ "Салык Сервис" при ГНС запустил интерактивный сервис, который показывает, как ваши отчисления превращаются в инфраструктуру или социальную поддержку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, необходимо перейти по ссылке , ввести свое имя и сумму уплаченных налогов. И вы увидите, что можно сделать на эти деньги: от оплаты пособия или строительства детского сада до приобретения машин скорой помощи.

"Мы хотим содействовать культуре добровольной уплаты налогов и показать, что каждый честный взнос работает на общее благо. С новым сервисом налоги перестают быть абстрактными цифрами и превращаются наглядные образы", - отмечает директор ГУ "Салык Сервис" Шамшыбек Качкынбай уулу.