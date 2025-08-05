Посольство КР в РФ усилило помощь мигрантам до 10 сентября

В связи с приближением срока окончания легализации иностранных граждан, в том числе граждан Кыргызской Республики, пребывающих в России, установленного до 10 сентября 2025 года, Дипломатическое представительство Кыргызстана в России продолжает работу в усиленном режиме. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Так, Посольством осуществляются регулярные ежедневные выезды сотрудников в места массового пребывания граждан Кыргызской Республики, проводятся встречи с представителями российских государственных органов, осуществляется тесное взаимодействие с кыргызской диаспорой, а также распространяются информационные материалы и видеоролики на официальных интернет-ресурсах и в социальных сетях.

С целью усиления данной работы, по поручению руководства Министерства иностранных дел Кыргызской Республики, в Российскую Федерацию дополнительно направлены сотрудники Центрального аппарата для повышения эффективности проводимых мероприятий и обеспечения более широкого охвата граждан.

Ежедневно Консульский отдел Посольства по различным вопросам посещают от 500 до 700 граждан Кыргызской Республики, которым оказываются консульские услуги и консульско-правовая помощь. Так, лишь в первом полугодии 2025 года Посольством оказаны 89 464 консульских услуг и действий, из которых 6 249 в рамках защиты прав и законных интересов граждан Кыргызской Республики.

По телефону горячей линии Посольства правовую консультацию получили 19 655 граждан, а также рассмотрены обращения 8 151 соотечественников, обратившихся через социальные сети. Консультацию в части документирования получили 39 612 граждан. При этом в рамках личного приема, консульско-правовую помощь получили 5 500 граждан. Кроме того, рассмотрены 492 письменных заявлений граждан, из которых положительно решены 409 обращений.

Осуществлены более 240 консульских выездов в органы внутренних дел, больницы, морги, аэропорты. Посещены 87 граждан Кыргызской Республики, отбывающих наказание в исправительных колониях на территории России. Оказано содействие в репатриации на родину 15 несовершеннолетних детей оставшихся без попечения родителей. Проработаны вопросы освобождения от административной ответственности 116 граждан, а от уголовной ответственности 10 соотечественников. В Кыргызскую Республику возвращены 19 граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе жертвы насилия.

Посольство КР в РФ вновь обращает внимание граждан Кыргызской Республики, находящихся на территории Российской Федерации, на необходимость заблаговременного урегулирования своего правового статуса в соответствии с миграционным законодательством Российской Федерации до 10 сентября 2025 года. Своевременное соблюдение установленных требований позволит избежать возможных негативных последствий, связанных с нарушением миграционного режима Российской Федерации.